Umbertide, grave incidente sul lavoro a Calzolaro: operaio in codice rosso

Umbertide (Perugia), 6 aprile 2023 – Grave incidente sul lavoro oggi a Umbertide, nella zona industriale di Calzolaro. Un operaio, in base a quanto ricostruito finora, ha riportato gravi ferite alle gambe mentre stava lavorando all’interno dell’azienda. Nel dettaglio sembra che stesse movimentando del materiale quando è avvenuto l’infortunio.

L’operaio è stato portato con l’elisoccorso del 118 in codice rosso in ospedale. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Perugia che hanno collaborato con il personale sanitario per liberare il ferito e mettere in sicurezza l’area dove è avvenuto l’incidente.