Paura sulla Flaminia, auto si ribalta e invade la corsia opposta

Fabro (Terni), 21 gennaio 2025 – Spettacolare incidente stradale – ma per fortuna senza gravi conseguenze per l’automobilista - questo pomeriggio sulla strada statale 3 Flaminia a Fabro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15: un giovane alla guida della sua Fiat Punto che procedeva in direzione Spoleto, poco dopo il ristorante “Il Focolare” ha perso il controllo del mezzo, finendo, dopo un impatto, cappottato sulla corsia opposta. L'autista, fortunatamente illeso, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Terni e affidato ai controlli degli operatori del 118.

E’ stata quindi una giornata difficile sulle strade umbre: oggi un autobus è finito in un fosso a Pistrino (località Olmitello, nel comune di Citerna), fortunatamente il mezzo era vuoto, in quanto non stava trasportando passeggeri, e dunque non ci sono feriti o danni, neanche a carico del conducente.

Sempre oggi il traffico sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è stato a lungo bloccato a causa di un incidente stradale avvenuto in galleria nei pressi dello svincolo di Perugia/San Faustino, a seguito di un incidente verificatosi all’interno della galleria Prepo. Un veicolo in transito ha danneggiato i pannelli laterali, tranciando alcuni cavi elettrici e causando un incidente che ha coinvolto due autovetture.