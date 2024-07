Incidente sulla statale Contessa, auto ribaltata

Gubbio (Perugia), 1 luglio 2024 – Brutto incidente stradale ieri sera intorno alle ore 21:30 sulla strada statale Contessa al km 452. Un’auto con due persone all’interno si è ribaltata. Una delle due persone a bordo è rimasta incastrata all’interno del veicolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Gubbio per estrarla. E’ stata poi portata in gravi condizioni in ospedale a Perugia. Lievi ferite per l’altra persona che invece è stata trasportato dai soccorritori del 118 di Umbertide in ospedale per accertamenti.