Riprendere un incidente e postarlo? Può costare una denuncia, uomo nei guai

Ascoli, 28 settembre 2023 – Attenzione a riprendere incidenti e poi postarli sui social network. Può costare una denuncia, come accaduto a un uomo adesso indagato dalla procura di Ascoli. Accade nelle Marche. Ad essere ripresi furono dei ragazzi umbri che rimasero coinvolti in un incidente mentre stavano andando al mare lo scorso 3 luglio.

L’incidente avvenne lungo la superstrada Ascoli-Mare, nel territorio di Monteprandone (Ascoli Piceno). A imbattersi nell’incidente, un ascolano di 50 anni che riprese diverse fasi dei soccorsi post incidente.

L’uomo si fermò e girò sette videoriprese: immagini che riprendevano l'interno dell'abitacolo dell'auto, una Renault Clio, dove nel sedile posteriore si trovava una ragazza ferita. Filmò anche il momento in cui la giovane venne caricata sull'eliambulanza per essere trasferita all'ospedale regionale di Torrette e gli altri tre amici fatti salire nelle ambulanze giunte per prestare i soccorsi. «Qualora quella ripresa video, per molti versi ingenua riguardando un evento comune come un incidente stradale, fosse stata effettuata da una troupe televisiva di certo non si sarebbe mai creato o verificato questo evento processuale», commenta l'avvocato Alessandro Angelozzi, legale del 50enne indagato, che «è sostenuto da un amministratore di sostegno».