Incidente fra 13 auto in galleria sulla Perugia Bettolle

Perugia, 26 febbraio 2023 – Paura nel pomeriggio di domenica 26 febbraio a Perugia. C’è stato infatti un tamponamento a catena. E’ accaduto sul raccordo Perugia Bettolle nella galleria Madonna Alta in direzione Bettolle. Sono 13 i veicoli coinvolti. Si tratta di auto. Tre invece le persone rimaste ferite nel maxi tamponamento.

Momenti di paura per lo scontro. C’è stato l’immediato intervento del 118 e dei vigili del fuoco del comando di Perugia. Per i rilievi e è intervenuta la polizia stradale e si cerca di capire adesso come lo scontro si sia originato. Gravi ripercussioni sul traffico, con code a causa del tratto che è rimasto a lungo bloccato. Anas consiglia l’uscita a San Faustino.