CronacaSant’Eraclio, donna di 49 anni muore in un incidente stradale
21 ago 2025
DANIELE MINNI
Sant’Eraclio, donna di 49 anni muore in un incidente stradale

Strade di sangue, rimangono gravi le condizioni della ragazza coinvolta nel grave incidente in via Massimo Arcamone. Nell’auto ribaltata sono rimasti incastrati in cinque

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale da un’ambulanza del 118 (foto d'archivio)

La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del 118 (foto d'archivio)

Foligno (Perugia), 21 agosto 2025 – Donna di 49 anni muore in un incidente stradale a Sant’Eraclio. Schianto contro un albero che non ha lasciato scampo alla 49enne, folignate, residente a Monza. Il decesso è sopraggiunto in ospedale, dove la donna era stata trasportata d’urgenza da un’ambulanza del 118. Purtroppo i medici non sono riusciti a strapparla alla morte.

Giornata nefasta per il territorio sul fronte degli incidenti stradali. Rimangono gravi le condizioni della ragazza che con quattro amici è stata coinvolta in un grave incidente nella notte tra mercoledì e giovedì. Era da poco passata l’una quando, in via Massimo Arcamone, un’auto è finita fuori strada. Scattato l’allarme, sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. La situazione è apparsa subito critica perché in auto viaggiavano cinque ragazzi di cui due rimasti incastrati nell’abitacolo.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito, tagliando il tetto dell’auto per liberare i ragazzi, affidati poi alle cure dei sanitari che nel frattempo, con tre ambulanze, avevano raggiunto il luogo dell’incidente. Una ragazza è apparsa subito in gravi condizioni e tutti per precauzione sono stati trasferiti al vicino ospedale San Giovanni Battista. I carabinieri hanno effettuato i rilevi del caso per ricostruire la dinamica. Chi si trovava al volante dell’auto, forse anche a causa della strada resa viscida dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è ribaltata più volte. La ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altri tre giovani sono stati ricoverati d’urgenza nel reparto di Medicina. Ileso il quinto coinvolto.

