Sant’Eraclio, donna di 49 anni muore in un incidente stradale

Foligno (Perugia), 21 agosto 2025 – Donna di 49 anni muore in un incidente stradale a Sant’Eraclio. Schianto contro un albero che non ha lasciato scampo alla 49enne, folignate, residente a Monza. Il decesso è sopraggiunto in ospedale, dove la donna era stata trasportata d’urgenza da un’ambulanza del 118. Purtroppo i medici non sono riusciti a strapparla alla morte.

Giornata nefasta per il territorio sul fronte degli incidenti stradali. Rimangono gravi le condizioni della ragazza che con quattro amici è stata coinvolta in un grave incidente nella notte tra mercoledì e giovedì. Era da poco passata l’una quando, in via Massimo Arcamone, un’auto è finita fuori strada. Scattato l’allarme, sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. La situazione è apparsa subito critica perché in auto viaggiavano cinque ragazzi di cui due rimasti incastrati nell’abitacolo.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito, tagliando il tetto dell’auto per liberare i ragazzi, affidati poi alle cure dei sanitari che nel frattempo, con tre ambulanze, avevano raggiunto il luogo dell’incidente. Una ragazza è apparsa subito in gravi condizioni e tutti per precauzione sono stati trasferiti al vicino ospedale San Giovanni Battista. I carabinieri hanno effettuato i rilevi del caso per ricostruire la dinamica. Chi si trovava al volante dell’auto, forse anche a causa della strada resa viscida dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è ribaltata più volte. La ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altri tre giovani sono stati ricoverati d’urgenza nel reparto di Medicina. Ileso il quinto coinvolto.