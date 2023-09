Moto contro il guard-rail. Giovane padre muore durante la gita lungo la “Valnerina”

Preci, 4 settembre 2023 – Un altro motociclista vittima delle strade della Valnerina. Era partito in sella alla sua due ruote ieri mattina da San Severino Marche per una gita in Umbria insieme ad altri due amici motociclisti, ma non ha fatto più ritorno a casa perché è rimasto coinvolto in un incidente mortale. Moreno Castelletti, 33 anni, papà di un bimbo di 3 anni, era in sella alla sua Suzuki Rg 500, quando intorno alle 10.30 stava percorrendo la strada “209 Valnerina“.

All’altezza di una delle curve che caratterizzano il tratto di strada che da Visso nelle Marche, conduce a Preci in Umbria, il 33enne avrebbe perso il controllo della motocicletta finendo la sua corsa contro il guardrail. I primi a soccorrere il giovane sono stati i suoi amici che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i vigili del fuoco di Visso e Norcia e l’ambulanza: la corsa a sirene spiegate, purtroppo, è risultata vana perché il ragazzo marchigiano, nonostante indossasse il casco, è morto sul colpo e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso.

Ad effettuare tutti i rilievi del caso sono stati carabinieri di Visso e Norcia: saranno loro, ora, a dover far luce sulla dinamica dell’incidente e sul perché il giovane abbia perso il controllo della sua moto. Per il momento l’unica certezza è che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Il traffico lungo la “209 Valnerina“ è proceduto a rilento per circa un’ora, per consentire prima le operazioni di soccorso e poi le attività d’indagine.

La notizia della tragedia è velocemente arrivata a San Severino Marche dove il 33enne era conosciuto con il soprannome di “Smilzo“. In passato aveva lavorato come muratore, mentre attualmente era impiegato nel settore della sanificazione. Una grande passione per la moto, ma non solo, anche per lo sport in generale, tifava la Juventus e praticava il crossfit. Lascia la moglie Alice ed il figlio piccolo Pietro, di soli tre anni.

La comunità di San Severino piange ancora un motociclista vittima delle strade della Valnerina. Solo dieci mesi fa, infatti, a perdere la vita era stato un altro motociclista marchigiano in gita in Umbria, sempre in compagnia di amici. Alberto Padella, imprenditore di 67 anni di Montecassiano, aveva perso il controllo della sua moto alle porte di Norcia e nonostante i soccorsi anche in questo caso non c’era stato nulla da fare. Nel mese di luglio invece un grave incidente aveva visto coinvolto ancora un centauro, sempre lungo la strada Tre Valli, che all’altezza di Borgo Cerreto era finito fuoristrada. Anche in quell’occasione per soccorrere il motociclista erano dovuti intervenire i vigili del fuoco di Norcia e l’uomo, in gravi condizioni, era subito stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso.

Daniele Minni