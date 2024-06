Incidente lungo via Settevalli. Investe un giovane e non si ferma “Preso“ il pirata della strada

Se l’è vista brutta il giovane pedone che domenica mattina è stato investito lungo via Settevalli. Trasportato in Ortopedia se la caverà con una prognosi di 30 giorni. A soccorrerlo i Carabinieri, che transitavano in zona per alcuni controlli. Era riverso in mezzo alla strada, mentre l’automobilista che lo ha travolto si era dileguato facendo perdere ogni traccia.

Il pirata della strada, infatti, anziché fermarsi e soccorrere il poveretto, un nigeriano di 26 anni, ha pensato bene di darsi alla fuga. Comportamenti, purtroppo, sempre più frequenti in questi ultimi tempi, da parte di chi si trova alla guida. Un equipaggio delle gazzelle dunque ha notato il malcapitato dolorante sull’asfalto. Prestati i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha successivamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, i Carabinieri si sono subito attivati alla ricerca dell’autore dell’investimento, raccogliendo ogni utile informazione per identificarlo.

Le ricerche hanno dato esito positivo poiché, dopo qualche ora, lo hanno localizzato e raggiunto nella sua abitazione, trovando – chiusa in garage - l’auto incriminata. Il rinvenimento del veicolo, che si presentava con ingenti danni al parabrezza e al montante, e con ammaccature pienamente compatibili con un investimento di pedone, ha verosimilmente spinto il conducente ad ammettere le proprie responsabilità: portato in caserma, a conclusione degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e gli è stata ritirata la patente. L’uomo, 38 anni, italiano, era già gravato da precedenti di polizia. Ora su di lui gravano i reati di fuga e omissione di soccorso in seguito ad incidente stradale.