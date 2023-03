Incidente in Vespa Grave anziano

E’ ricoverato in condizioni gravi all’ospedale “Santa Maria“ di Terni l’orvietano di 76 anni che, nella tarda mattinata di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava percorrendo la strada Umbro Casentinese di Buonviaggio, a bordo della sua Vespa. Secondo gli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia stradale che è intervenuta per i rilievi, la Vespa sarebbe entrata in contatto con una Subaru che procedeva nella stessa direzione, ovvero verso Bolsena. Lo scontro è avvenuto nel rettilineo in salita subito dopo l’ex ristorante della Torretta. Il contatto tra i due veicoli sarebbe avvenuto mentre la jeep stava sorpassando la Vespa, il cui conducente ha perso l’equilibro cadendo in terra e riportando traumi in varie parti del corpo. Tempestivo l’intervento di una ambulanza del 118 di Orvieto, ma la gravità delle condizioni ne hanno reso necessario il trasporto d’urgenza a Terni con una eliambulanza.

L’elicottero è atterrato a Sferracavallo nel parcheggio dell’albergo Oasi dei Discepoli dove l’uomo è stato portato in ambulanza per poi essere ricoverato. Al momento dell’incidente accanto alla Vespa ce ne ce sarebbe stata un’altra che procedeva nella stessa direzione, ma che non è stata coinvolta. La strada di Buonviaggio, caratterizzata da un tracciato pieno di curve, è una delle più pericolose della zona. Nel corso degli ultimi anni è stata teatro di due incidenti molto gravi nei quali hanno perso la vita altrettanti motociclisti.