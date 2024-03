Incidente in galleria tra furgone e Doblò: tre persone in ospedale

GUBBIO – Un altro incidente si è verificato lungo le strade del territorio eugubino. Ieri mattina, lungo la SS 318 “Perugia-Ancona”, nei pressi della galleria “Colbassano” tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico, due mezzi si sono scontrati. Si tratta di un furgone e un Doblò. Coinvolte tre persone: un uomo è stato trasportato in elisoccorso e in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per politrauma. Gli altri due, un uomo e una ragazza, sono stati portati a Branca in codice giallo. Sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, la polizia locale di Gualdo Tadino, i carroattrezzi per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati, i carabinieri per regolare il traffico e il personale di Anas per ripristinare quanto prima la viabilità, che è stata riaperta al normale traffico nel pomeriggio. Stando alle prime indiscrezioni e ai primi rilievi effettuati dalla polizia locale a causare l’incidente sarebbe stato un tamponamento. Sono comunque in corso le indagini per chiarire a fondo l’accaduto.