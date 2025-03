Grave incidente nella notte, due feriti nell’auto ribaltata

Foligno, 24 marzo 2025 – Grave incidente stradale nella serata di ieri, 23 marzo, a Foligno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito al ribaltamento di un’autovettura, che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo ed ha sbandato.

Nell'impatto, due persone hanno riportato ferite; una di esse è stata catapultata all'esterno dell'abitacolo durante il ribaltamento della macchina. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente giunti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure mediche ai feriti. Contemporaneamente, i Carabinieri di Foligno sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e per regolare il flusso del traffico, garantendo la sicurezza stradale nell'area interessata dall'incidente.