Corciano, incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: due feriti gravi, uno in fin di vita

Perugia, 8 agosto 2022 - Grave incidente a Corciano , sul raccordo Perugia-Bettolle . Un autoarticolato, per motivi ancora da accertare, ha travolto due automobili . Il primo bilancio riportato parla di due feriti gravi , uno in pericolo di vita .

L'incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 8 agosto sul raccordo Perugia Bettolle poco prima dell'uscita di Corciano. Secondo le prime ricostruzioni, l'autoarticolato ha tamponato le due vetture, perché queste erano ferme , per motivi da verificare. Secondo alcune testimonianze, un'auto coinvolta nell'incidente stava procedendo lentamente sul raccordo a causa di un guasto al veicolo.

In seguito all'incidente, una persona è stata estratta dalle lamiere dal personale dei vigili del fuoco in collaborazione al personale sanitario del 118. Questa persona sarebbe in pericolo d vita. Mentre anche la seconda persona coinvolta nello schianto, avrebbe riportato ferite gravi .

Al momento il traffico è bloccato in direzione Perugia. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la polizia stradale, e i vigili del fuoco, oltre al personale dell'Anas.