Sbanda e devasta concessionaria, con la jeep distrugge sette auto

Città di Castello (Perugia), 12 settembre 2024 – “Erano le 23 circa quando abbiamo sentito un boato provenire da molto vicino: pensavamo ai fuochi d’artificio, invece ci siamo affacciati dalla finestra e abbiamo trovato un disastro…”: i residenti in via Roma sono usciti subito di strada martedì notte quando è accaduto un brutto incidente che ha provocato ingenti danni a strutture, auto parcheggiate e veicoli esposti in una concessionaria. Si parla di almeno sette auto gravemente danneggiate, un segnale stradale divelto, muretti e cancelli distrutti.

Siamo nel quartiere Casella, alle porte di Città di Castello: qua nella notte di martedì per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia, un uomo di 35 anni al volante di una jeep, ha perso il controllo del mezzo e probabilmente anche a causa della velocità sostenuta nel tratto in curva, è uscito di strada. Il mezzo è letteralmente “volato” sopra le automobili esposte in una concessionaria (danneggiandone pesantemente la carrozzeria), travolgendo un segnale, sbattendo contro un’altra vettura in sosta nel parcheggio di un’abitazione per poi fermarsi diversi metri più avanti lungo la carreggiata in direzione sud.

“Abbiamo visto l’automobile volare per diversi metri…”, raccontano alcuni testimoni dopo aver assistito all’incidente. Solo lievi ferite per l’uomo che si trovava al volante della jeep, tanti invece i danni che ha lasciato dietro di sé. Pezzi di muro sparsi per la strada, auto danneggiate nella parte anteriore e lo sconcerto è quel che resta di una notte da incubo. Da registrare anche danni strutturali a cancellate private e muretti lungo la strada. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e della Stradale che hanno regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso ed effettuato i rilievi a norma di legge. Sono state altresì acquisite testimonianze ed altri elementi utili alle indagini che sono tuttora in corso. Il conducente del veicolo, un italiano, è stato trasportato in ospedale a Città di Castello per essere sottoposto agli accertamenti del caso, compresi quelli per stabilire le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente.