Incidente agli ex Molini Brighigna. Minorenne ferito a una gamba

CITTÀ DI CASTELLO – Un ragazzino è rimasto ferito ieri pomeriggio nel corso di un episodio al centro di accertamenti da parte dei carabinieri avvenuto in via Labriola a Città di Castello, nella zona degli ex molini Brighigna. Il giovanissimo si sarebbe ferito – in modo non grave – nei pressi dell’area dove sono intervenuti i carabinieri e un equipaggio del 118 che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. L’allarme era stato lanciato da alcuni amici che si trovavano con lui e che hanno chiamato il 118 per richiedere aiuto poiché uno di loro si era ferito a un arto inferiore. Sul posto immediati i soccorsi e i rilievi dei carabinieri che hanno acquisito le testimonianze dei presenti. La zona è di proprietà privata e l’accesso è interdetto, ma più d’una volta gruppi di giovani sono entrati nell’ex molino in disuso da anni: episodi in passato sono stati al centro di indagini, anche a fronte della diffusione di alcuni video girati all’interno.