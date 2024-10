Due incidenti in A1: sei auto e un mezzo pesante. Tre feriti lievi

Terni, 1 ottobre 2024 – Due incidenti hanno bloccato nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, l’autostrada A1 in direzione sud tra Fabro e Orvieto. In totale sono sette i veicoli coinvolti: sei auto e un mezzo pesante. Al momento (16:35) il traffico risulta sbloccato e defluisce sulla corsia di sorpasso.

Doppio incidente in A1

Il primo, avvenuto al km 449 (a 2 chilometri dall’uscita di Orvieto), ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Per questo incidente si è formata una coda di 3 chilometri e proprio al termine della cosa, al km 446, si è concretizzato il secondo incidente. Le auto coinvolte in questo secondo incidente sono cinque.

Tre feriti lievi

Le persone rimaste ferite nell'incidente al km 446 sono due e di lieve entità mentre al km 449 si conta una sola persona ferita anch'essa con postumi lievi. I veicoli sono stati spostati e sono iniziate le operazioni di recupero.

Lunghe code

Sul posto stanno convergendo auto della polizia stradale, ambulanze e personale di Autostrade per l’Italia. Le code quantificate al momento (ore 16:37) sono di 7 km dal km 443 al 446 fino al 449, ma in diminuzione.

Le strade alternative

Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso Roma di uscire a Fabro, di seguire poi le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, percorrere la Strada Provinciale Umbro Casentinese-Orvieto e rientrare in autostrada a Orvieto.