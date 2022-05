Incidente A1, camion perde idrossido di magnesio. Auto ribaltata

Orte (Viterbo), 4 maggio 2022 - Si è in parte disperso sulla carreggiata l'idrossido di magnesio trasportato da un autoarticolato coinvolto con un'auto in un'incidente stradale lungo la carreggiata sud dell'Autosole poco dopo il casello di Orte. L'uomo alla guida della vettura, che si è ribaltata su un fianco, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Viterbo dal 118.

Nell'impatto il mezzo pesante, che trasportava idrossido di magnesio si è invece disperso sulla carreggiata, anche in direzione nord. Sul posto è intervenuta, con più equipaggi e il comandante Stefano Spagnoli, la polizia stradale di Orvieto, per coordinare i soccorsi e gestire la viabilità, tornata normale in mattinata. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale della società Autostrade.