Incidente a Narni, scontro tra una Panda e un camion

Terni, 27 settembre 2024 - Momenti di paura all’alba di oggi, 27 settembre, per un incidente stradale avvenuto sulla statale 675, tra le uscite di Narni e Nera Montoro. Una Panda 4x4 guidata da un uomo di 80 anni dlla provincia di Viterbo si è scontrata con un camion che viaggiava nella stessa direzione. Ad avere la peggio è stata l'auto che si è ribaltata. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per il conducente che è rimasto illeso. È stato comunque estratto dall’auto grazie all’aiuto dei vigili del fuoco giunti subito sul posto, insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri di Amelia.

