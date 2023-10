Incidente a Gualdo Tadino: Donna ferita dopo l'impatto con un muro

Un brutto incidente stradale, accaduto verso la mezzanotte di venerdì, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ accaduto nelle vicinanze dell’abitato delle frazione di Rigali, lungo il tratto delle vecchia strada statale Flaminia, tornata ultimamente ad essere molto più trafficata per i lavori attuati nella variante con le due corsie allargate. Una signora, alla guida della sua autovettura, ha perso il controllo dell’utilitaria, che è finita contro un muro adiacente la carreggiata. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco della vicina caserma di Gaifana: hanno provveduto a portare i primi soccorsi; è anche arrivato il 118 e sono state praticate le cure del caso alla persona ferita. I carabinieri della stazione di Nocera Umbra hanno eseguito i rilievi del caso, anche per accertare le cause dell’incidente.