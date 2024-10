Incendio a Perugia, fiamme vicino alla comunità ‘Famiglia Nuova’. L’ipotesi del dolo

Montebuono (Perugia), 1 ottobre 2024 – C’è l’ipotesi del dolo dietro all’incendio che questa notte ha distrutto un furgone e un’autovettura a Montebuono, nei pressi della sede della onlus ‘Famiglia Nuova’. I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti intorno alle 3,30 per domare le fiamme, ma i due mezzi, uno all’esterno e uno all’interno della comunità, erano già andati distrutti.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Magione, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo. Al momento, la pista più accreditata è quella del dolo. Secondo le prime testimonianze e i rilievi effettuati, l'incendio potrebbe essere stato appiccato intenzionalmente per danneggiare la comunità "Famiglia Nuova", dove contestualmente si é verificato un furto. L'episodio di questa notte ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.