Incendio di Pasqua alla LucyPlast. Posta sotto sequestro l’area del rogo

Incendio di Pasqua alla Lucy Plast: le indagini continuano. Ieri infatti carabinieri di Umbertide, su indicazione dei vigili del fuoco, hanno posto sotto sequestro un’ampia porzione dell’area di stoccaggio dell’azienda, quella direttamente interessata - e devastata - dalle fiamme, per permettere una quanto più possibile puntuale ricostruzione della dinamica del disastro. Sul posto sempre ieri erano ancora al lavoro proprio i vigili, mentre i militari continuano a passare al vaglio il materiale registrato dalle numerose telecamere di sorveglianza della fabbrica non escludendo alcuna causa. La Procura perugina intanto avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per incendio colposo. Tra le ipotesi comunque circolate quella di un corto circuito all’impianto fotovoltaico. Nel pomeriggio l’azienda ha diffuso un comunicato in cui relativamente all’origine del rogo, parla "di circostanze ancora da chiarire e oggetto di indagine dalle autorità" e con il quale informa che "la società sta provvedendo a effettuare le operazioni di bonifica dell’area e di analisi delle matrici ambientali in conformità a quanto prescritto dagli organi competenti". "Non appena avremo ulteriori informazioni – rimarca Lucy Plast – sarà nostra cura fornire i dovuti aggiornamenti". Quindi l’azienda ringrazia i vigili del fuoco, le autorità e le istituzioni "per la presenza e vicinanza alla società, agli addetti ai lavori e alla cittadinanza". A preoccupare i cittadini - che si lamentano anche sui social - l’eventuale danno ambientale, provocato dalla ricaduta dei fumi e dei detriti di plastica: alcuni imprenditori agricoli della zona starebbero approntando un esposto collettivo. Proprio per oggi Arpa aveva annunciato i risultati dei test sulla eventuale presenza di diossine nelle aree interessate dall’enorme colonna di fumo sviluppata dall’incendio.

Pa.Ip.