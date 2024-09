Tragedia in una casa, muore nell’incendio nella sua abitazione

Perugia, 3 settembre 202 4- E’ stato sorpreso nel tardo pomeriggio di ieri, 2 settembre, dalle fiamme che sono divampate nella sua abitazione e non gli hanno lasciato scampo. E’ morto così, nell'incendio della sua casa, nella frazione di Collepepe, parte del comune di Collazzone in provincia di Perugia un uomo di 78 anni. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della sua abitazione situata in via Pablo Neruda, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte ei dei carabinieri. L'ipotesi è comunque che le fiamme siano divampate per cause accidentali.

ll fatto è accaduto intorno alle ore 19.30. L’anziano, con problemi di salute e difficoltà di deambulazione, non sarebbe riuscito a scampare alle fiamme che hanno rapidamente avvolto l’appartamento.

L’incendio si è verificato al primo piano di una palazzina e, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’anziano non è riuscito a mettersi in salvo. L’allarme è stato dato dai vicini.

I soccorritori, secondo quanto si apprende, hanno trovato l'uomo disteso sul letto, ormai privo di vita. La vittima viveva da solo. Si indaga per ricostruire le cause. L'ipotesi di un incidente domestico sarebbe quella prevalente. Evacuate circa 20 persone, danni ingenti anche alle altre abitazioni della palazzina in cui si trova l'appuntamento interessato dalle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Todi che faranno luce sulle cause che hanno innescato l’incendio.