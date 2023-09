Incendio a Ponticelli, Città della Pieve: fumo rallenta treni ad alta velocità

Avrebbe causato rallentamenti e ritardi ai treni fino a un’ora e mezza l’incendio divampato in zona Ponticelli, nel comune di Città della Pieve. Le fiamme si sono sviluppate in un campo.

Si sarebbe alzato un denso fumo che avrebbe interessato anche i binari dell’alta velocità, costringendo l’azienda ferroviaria a modificare il percorso dei treni ad alta velocità.

Il rogo ha preso il via intorno alle 14.30, non lontano dalle abitazioni che, però, per fortuna, non sono state lambite.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato alacremente per spegnere l’incendio anche perché, come detto, il fumo stava causando rallentamenti (che sarebbero arrivati a 90 minuti) ai treni dell’alta velocità in transito in zona. Poco prima delle 17, comunque, il rogo era ampiamente domato e la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente.