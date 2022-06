Per approfondire :

Narni (Terni), 26 giugno 2022 - Un vasto incendio di vegetazione è scoppiato stamani in località La Quercia, nel comune di Narni. A fuoco sterpaglie e bosco. Da stamani sono in azione i vigili del fuoco di Amelia e Terni per domare il rogo.

Nel primo pomeriggio, data l'insistenza delle fiamme e la difficoltà di domarle, sono arrivati i rinforzi anche da Orvieto, Todi e Spoleto. E anche quelli aerei con in sorvolo l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.