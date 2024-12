Incarta l'Amore: oltre 200 doni per un Natale solidale e inclusivo

Oltre duecento i pacchi già arrivati nei locali della Fondazione Arca del Mediterraneo e della Caritas per l’iniziativa ‘Incarta l’Amore’, promossa per un Natale solidale e all’insegna dell’inclusione. "L’idea era quella di chiedere alla collettività un gesto simbolico - spiega Daniela Mannaioli, presidente della Fondazione Arca -, ovvero un dono per i meno fortunati attraverso un oggetto scelto e incartato dai bambini, lasciando anche un messaggio". Il progetto è andato oltre ogni più rosea aspettativa e i locali della Caritas sono stati inondati di doni. "La cosa bella è che la nostra attività si è limitata ad informare di questa idea - continua Mannaioli - ma poi l’adesione e la diffusione sono venute da sole. Oltre al gesto di solidarietà, la vera soddisfazione sta nei messaggi e nella felicità delle famiglie che sono venute a consegnarci i regali. Tutti ci hanno fatto i complimenti per l’iniziativa, spiegando come il progetto abbiamo aiutato a far rendere conto ai figli del vero senso del Natale". Molti i genitori infatti che hanno ringraziato per aver ideato l’iniziativa, che ha permesso loro di ricreare un momento particolare con i propri figli, ai quali hanno potuto così insegnare un messaggio di essenzialità e generosità del Natale. Tanti anche le letterine che i bambini hanno scritto ai meno fortunati che riceveranno i doni. ‘Babbo Natale è per tutti’, tra i messaggi. Ora i doni saranno distribuiti agli accolti nelle strutture della Fondazione Arca con una grande festa che si terrà domenica 22, ma anche alle famiglie note alla Caritas e che già si servono nelle strutture diocesane. Ma le iniziative benefiche del Natale della Diocesi folignate non finiscono qui. A San Giacomo c’è un grande presepe particolarissimo, che vuole mettere in rilievo il vero senso del Natale. Al centro ovviamente la Luce e i suoi insegnamenti, grazie anche a dei messaggi scritti. "Un progetto del quale siamo molto orgogliosi - continua Mannaioli - e che abbiamo messo in campo di concerto con il direttore della Caritas, don Cristian, e con Simone Favaroni". In agenda anche altri due importanti appuntamenti all’insegna della solidarietà: il 24 e il 25 con due pranzi di Natale della Caritas.

Alessandro Orfei