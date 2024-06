INAUGURAZIONE A SPOLETO

Ci siamo, il Festival dei Due Mondi di Spoleto s’inaugura oggi con l’opera. Al Teatro Nuovo Menotti alle 20 c’è “Ariadne auf Naxos“ di Richard Strauss, un progetto di Iván Fischer con la sua Budapest Festival Orchestra, che scava nelle origini dell’opera e la unisce alla suite dal “Bourgeois gentilhomme“, firmando anche la regia con l’esperta di Commedia dell’arte Chiara D’Anna. Sempre oggi si apre in via Saffi la mostra su Giorgio Ferrara e gli anni della sua direzione artistica (domani alle 16 anche l’incontro “Love Letters to Giorgio“) e parte l’esperienza immersiva del duo Adrien M & Claire B: fino al 14 luglio al Complesso di San Nicolò c’è “Last Minute“, una potente combinazione di musica, luci e proiezioni interattive.