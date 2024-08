Inaugurato il sottopasso di Assisi. Riqualificato con i fondi del Pnrr

Ristrutturato e riconsegnato ieri alla cittadinanza il sottopasso pedonale ferroviario lungo via Patrono d’Italia, ‘porta’ di accesso alla cittadina della Porziuncola per migliaia di persone: i lavori sono costati 330 mila euro, ai quali si aggiungono più 20 mila euro tra videosorveglianza e pubblica illuminazione. Le risorse finanziarie sono state intercettate dall’amministrazione comunale nel 2020/2021, partecipando a un bando del Ministero dell’interno per la sicurezza degli assi stradali, poi confluiti nel Pnrr, per un totale di un milione di euro a fondo perduto: 670 mila euro sono stati destinati alla riqualificazione dei ‘sanpietrini’ di viale Patrono d’Italia nella zona della Basilica, la restante parte al sottopasso. "Abbiamo reso decoroso un sottopasso pedonale utilizzato da migliaia di persone che si recano a Santa Maria degli Angeli e che versava in condizioni di degrado" ha detto il sindaco Proietti dopo che il custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli, padre Massimo Travascio, ha benedetto l’opera. "Abbiamo ereditato una struttura non perfettamente realizzata a opera d’arte, reperendo risorse senza gravare sui cittadini" ha aggiunto il sindaco. Il dirigente Castigliego ha ricordato come l’opera, realizzata nel 2010, nel corso degli anni ha subito un degrado continuo per il distacco del rivestimento in piastrelle clinker e un’inadeguata illuminazione. Il progetto ha previsto la riqualificazione delle rifiniture, di alcuni tratti di pavimentazione, nonché l’implementazione dell’impianto di illuminazione e l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Intervenuti l’assessore alle opere pubbliche Cavallucci, il vice sindaco Stoppini ("è l’unico sottopasso pedonale ferroviario gestito dal Comune e non dalle Ferrovie"). Presenti amministratori cittadini e i rappresentanti delle associazioni.

Maurizio Baglioni