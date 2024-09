Inaugurata la sede del Gruppo Scout : "Punto del Sole"

ORVIETO - E’ stata inaugurata la nuova sede del Gruppo Scout Orvieto 1 "Punto del Sole", un luogo a misura di ragazze e ragazzi e aperto all’intera comunità che nasce per ospitare incontri, associazioni, laboratori, occasioni di conoscenza, espressione e gioco, oltre che accogliere chi, scout e non, si sposta a piedi zaino in spalla. Dopo due anni intensi di raccolta fondi e di lavori di riqualificazione dei locali dell’ex Scuola Elementare del Tamburino, il Punto del Sole diventa realtà e inizia a muovere i primi passi: proprio lunedì 16 settembre, infatti, sarà sede della prima tappa del progetto educativo "Strade Maestre"."Il nostro sogno – ha spiegato Luca Angelozzi, uno dei responsabili del gruppo – affonda le sue radici nei primi mesi della pandemia e nasce come un tentativo di risposta ai bisogni e alle criticità delle nuove generazioni, per costruire luoghi in cui ritrovare legami sociali, senso di appartenenza e possibilità di espressione. L’idea è stata quella di rigenerare uno spazio urbano significativo per questo quartiere, uno spazio nato come scuola elementare e in cui ha visto la luce il centro di aggregazione Mr T., abbiamo voluto restituire una valenza sociale a un bene comune".Gli spazi riqualificati sono stati concessi in comodato d’uso gratuito dall’amministrazione nel 2022, stringendo un patto di collaborazione per lo svolgimento di attività sociali, culturali e solidaristiche. "Questi progetti sono molto importanti per la città – ha sottolineato il vice sindaco, Stefano Spagnoli nel portare i saluti del primo cittadino e dichiarare la piena disponibilità da parte dell’amministrazione comunale – danno vita a luoghi in cui educare al senso civico e offrire opportunità di aggregazione tra ragazzi e non solo".