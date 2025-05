In Umbria brilla la Davis. Il mitico trofeo fa tappa al circolo Chiugiana

Continua il viaggio della Coppa Davis tra le regioni d’Italia. Prossima tappa del Trophy Tour sarà il Comune di Corciano. Ad ospitare l’“insalatiera“ d’argento il circolo di Chiugiana, guidato dal presidente Roberto Tenerini. Mercoledì l’approdo. Ma come mai tra i tanti circoli tennistici dell’Umbria l’occhio della Fitp è caduto proprio sul club corcianese? Questione di numeri. La Federazione ha premiato il Chiugiana perché è stato quello che nell’arco dell’anno ha ottenuto più tesseramenti. Dati che hanno contribuito a far girare il business di uno sport che grazie alle imprese di Sinner e della pattuglia azzurra ha riscoperto una nuova primavera anche nella nostra regione.

Così, dopo il trionfo a Malaga, il secondo nella storia della Nazionale Azzurra, il trofeo più iconico del tennis mondiale sta attraversando l’Italia per essere ammirato da tutti gli appassionati della racchetta. Un’iniziativa voluta dalla Fitp per continuare ad alimentare la gioia e l’emozione collettiva per il trionfo degli italiani dopo 47 anni di attesa.

Anno scorso la mitica coppa era in mostra in Municipio. Invitato d’onore, il Tennis club Perugia, a cui fu dedicata la cartellonistica, visto che nella Davis c’è scritto anche un pezzo di storia giocata nei campi di via Bonfigli. "Al Tennis club – ricorda il presidente Luigi Grafas – si disputò nel ’71 il primo turno (Zona europea B) fra Italia e Bulgaria vinto dagli azzurri 5 a zero. Inoltre, il nostro è stato l’unico circolo umbro ad avere un giocatore titolare in squadra, Francesco Cancellotti, divenuto famoso per il suo famoso “dritto alla Cancilla“".

Ma per il tennis arriva un altro grande appuntamento: gli Internazionali Città di Perugia. Dall’8 al 15 giugno il capoluogo umbro, sempre al Tennis club, ospiterà l’ATP Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events. Oggi gli organizzatori sveleranno le novità e i nomi dei big che si daranno battaglia sul centrale “Guerrieri“. Un nome gira con insistenza. Quello dello svizzero Wawrinka. Solo rumors? Staremo a vedere...

Silvia Angelici