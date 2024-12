In Umbria ben 58 morti nel 2024

PERUGIA Il ciclista narnese settantasettenne morto ieri lungo la statale Flaminia tra Narni e Terni, è la 58esima vittima della strada in Umbria nel 2024. Un terribile bilancio che supera nettamente purtroppo, in termini di tragedie, quello dell’anno precedente. Secondo dati Istat, infatti, in Umbria nel 2023 si sono verificati 2.280 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 45 persone e il ferimento di altre 3.136. Rispetto al 2022, nel 2023 soni aumentati il numero degli incidenti (+1,2%) e i feriti (+2,0%), entrambi più di quanto si è registrato a livello nazionale, mentre a loro volta le vittime (-8,2%) diminuiscono più che nell’intero Paese. I dati del 2024 riportano a livello di emergenza quella degli incidenti stradali mortali nella regione.