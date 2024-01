In scena Fantasia e allegria per la famiglia

Una domenica a teatro con tutta la famiglia, un ricco programma di spettacoli in programma a Perugia, al Brecht e al Teatro di Figura, al Teatro Nuovo “Gian Carlo menotti“ di Spoleto e all’Auditorium San Domenico di Foligno.

Al Brecht, alle 17, nuovo appuntamento della stagione di teatro ragazzi con “Anima Blù“, uno spettacolo di famiglia curata da Fontemaggiore. Le suggestive immagini dei quadri di Chagall hanno ispirato questa piccola storia, un racconto che ha dato tempo e sviluppo alla sua pittura. Il mondo silenzioso della tela ha così trovato la sonorità. La videoproiezione è un terzo attore che dialoga con i corpi veri e crea suggestioni visive riuscendo a coniugare i due piani. Il ritmo e la musicalità del gesto in forma coreografica colmano ciò che manca alla pittura per essere teatro.

Sempre a Perugia, il programma di spettacoli del teatro di figura prosegue alle 17,30 con "Fiabe al telefonino" a cura di Tieffeu, di Mario Mirabassi con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli. Un omaggio a Gianni Rodari con uno spettacolo molto vivace e colorato, comico e divertente, che affronta un tema di grande attualità e molto diffuso tra i bambini di oggi…..l’attaccamento morboso ai telefoni cellulari.

A Spoleto nuovo appuntamento per la rassegna di teatro famiglia "La Domenica dei Sogni", ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni. Alle 16,30 al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” andrà in scena “Sogno”, uno spettacolo tratto da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, della Compagnia Fontemaggiore, con Enrico De Meo, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, Andrea Volpi, ideazione, regia e maschere di Beatrice Ripoli.

Mentre a Foligno riparte, oggi alle 17, “Uno spettacolo di famiglia” la stagione curata da Fontemaggiore. All’Auditorium San Domenico di Foligno andrà in scena lo spettacolo “Hansel e Gretel” de I Guardiani dell’Oca. Favola musicale con attori, pupazzi. Liberamente tratto dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm. Un viaggio avvincente, poetico e divertente, in un classico delle favole, e cioè la storia di due bambini che faranno di tutto per rendere la vita difficile ad una povera “vecchina”, assai carina, ospitale, a volte irriverente, ma molto divertente.