In ritardo i treni “di rientro“. Pressing sulle Ferrovie

Quattro treni regionali di rientro da Roma Termini nella fascia tra le 17 e le 19 vengono spesso instradati sulla linea lenta accumulando significativi ritardi. E’ questo uno dei temi su cui si intende lavorare per risolvere i problemi dei pendolari orvietani.

"Insieme all’assessore regionale Enrico Melasecche – affermano il sindaco Tardani e l’assessore Luciani – abbiamo sottolineato con forza che non può essere più accettabile che le cause dei ritardi vengano assorbite quasi interamente dall’utenza pendolare a favore dei collegamenti veloci di mercato. Da qui la richiesta formale di mettere in atto interventi immediati sui quattro treni segnalati per tutelare i pendolari e far rispettare l’Accordo quadro tra Regione e Rfi sull’utilizzo della linea direttissima Firenze-Roma. Parallelamente, nell’ambito del tavolo tecnico aperto, proseguirà il confronto con Trenitalia rispetto alle richieste già presentate di implementare i collegamenti con Roma nelle fasce orarie attualmente scoperte e meno servite". "Resta dunque alta l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale e della Regione Umbria che si è dimostrata ancora una volta sensibile alle problematiche del territorio, convocando con celerità il confronto e incalzando con determinazione i vertici di Rfi e Trenitalia", aggiungono sindaco e assessore.