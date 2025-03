In piazza 40 Martiri il rebus-pavimentazione

GUBBIO – Proseguono senza sosta i lavori in Piazza 40 Martiri. Il mese di maggio è sempre più vicino e la scadenza, fissata per la fine di aprile, comincia a intravedersi in lontananza. Ma le operazioni, almeno per il tratto che interesserà il passaggio dei Ceri e delle biciclette del Giro d’Italia, sembrano procedere senza particolari intoppi. Oltre alla parte davanti le Logge dei Tiratoi ormai praticamente completata, per la porzione di strada che va dalla Farmacia comunale alla chiesa di San Francesco dovrebbe mancare solo la posa della pavimentazione: per accelerare ancora di più le tempistiche da lunedì è arrivata una squadra di mezzi e operai aggiuntiva. Più indietro, come voleva la tabella di marcia, la parte di pavimentazione davanti all’ex Inam fino all’imbocco di via Cavour, dove sono recentemente partiti gli scavi e si dovranno effettuare alcune operazioni prima di poter ricoprire e pavimentare. Una volta finiti i cantieri – comprensivi di giardini grandi e piccoli – si potrà pensare a come sfruttare al meglio la nuova Piazza. Ma ora la priorità va ai lavori e alle manifestazioni che ne usufruiscono.