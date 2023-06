In ospedale con la coca Soccorsa e denunciata

UMBERTIDE – Brutta avventura per una ventenne umbertidese, che oltre a rischiare la pelle per una overdose, è stata pure denunciata. Una notte brava - il fatto è accaduto intorno alle 2.30 dell’altro ieri - che l’ha portata in ospedale, dove le è stata notificata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Città di Castello una "denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio". Nella nota diffusa dall’arma viene ricostruita l’intera vicenda: la ragazza, nata a Perugia ma residente ad Umbertide, era stata soccorsa dal personale medico del 118 in una via del centro storico in seguito ad un malore, fatto che aveva che aveva indotto i sanitari a pensare "ad una sintomatologia compatibile con l’abuso di sostanze stupefacenti".

Sul posto, subito allertati, anche i carabinieri del Radiomobile, che hanno scortato l’ambulanza fino all’ospedale locale, poiché - spiega la nota - "i militari, oltre a volersi sincerare sullo stato di salute della ragazza, desideravano capire le circostanze e le cause che avevano provocato il malore". Le domande dei militari hanno sortito rapidamente effetto: "La giovane – continua la nota - oltre ad ammettere di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ha anche consegnato ai militari una bustina di cellophane contenente alcuni grammi di droga (pare si tratti di cocaina, ndr) in quantità tale da non giustificarne il possesso per il solo uso personale". Da qui il sequestro e soprattutto la denuncia della giovane alla Procura della Repubblica di Perugia "per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio".

Pa.Ip.