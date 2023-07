In moto contro un trattore E’ in prognosi riservata

UMBERTIDE – Brutto incidente ieri mattina lungo la Tiberina all’altezza del bivio per Preggio, segnatamente in via Gabriotti all’altezza dell’incrocio con via Fracassini, quando una moto si è scontrata con un mezzo agricolo. Il sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, è avvenuto attorno alle 8.00. Di fatto la motocicletta, una Kawasaki Versys 650, è andata ad impattare contro un trattore con tanto di rimorchio che stava svoltando verso via Fracassini.

ll centauro, un uomo di Città di Castello, classe 1953, ha riportato una serie di traumi e ferite che ne hanno imposto il trasferimento immediato all’ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, dove è ricoverato in prognosi riservata, anche se al momento, per fortuna, pare non corra pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente una pattuglia dei carabinieri di Umbertide, i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada, una aliquota della Polizia locale.

Il tratto di strada dove è avvenuto l’impatto - rettilineo - è stato già altre volte teatro di incidenti più o meno gravi sia all’altezza della svolta per Montecorona che per Preggio, tanto che ieri sui social subito si è inevitabilmente scatenata la polemica. Nel mirino l’eccesso di velocità che si registrerebbe lungo l’arteria nelle opposte direzioni e i sorpassi azzardati, tanto da far auspicare l’istallazione di un autovelox. Altrettanto pericolosi i comportamenti alla guida di coloro che, immettendosi in via Gabriotti provenendo da Montecorona o da via Fracassini omettono di fare lo stop.

Pa.Ip.