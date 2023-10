In Comune il Palio di Anghiari vinto da Gubbio: ecco la squadra eugubina

Con una solenne cerimonia svoltasi domenica è stato consegnato al comune di Gubbio, per essere custodito fino al prossimo anno nella sala consiliare il “Palio della Vittoria” di Anghiari, opera di Sirio Ruggeri. La manifestazione, disputatasi il 29 giugno e organizzata per ricordare il successo delle truppe fiorentine su quelle milanesi nella battaglia del 29 giugno 1440, immortalata da Leonardo, aveva visto il trionfo della squadra eugubina capitanata da Manuel Moriconi, atleta di fama nazionale, composta da Davide Minelli, Roberto Marinetti, Cristiano Fecchi e Giovanni di Fiore. Il tutto con la collaborazione della Gubbio Runners del Presidente Andrea Fagiani. Alla consegna hanno partecipato i Sindaci di Gubbio ed Anghiari, Filippo Stirati ed Alessandro Polcri, gli assessori Giovanna Uccellani, Simona Minelli, Alessia Tasso e Gabriele Damiani. La cerimonia è stata introdotta dal bel corteo della città toscana partito da Piazza San Giovanni e conclusosi in Piazza Grande.