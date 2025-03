In Comune c’è ’Angela’. L’assistente virtuale

GUALDO TADINO – E’ attenta e disponibile al dialogo, sempre pronta a dare una mano ai cittadini per le necessità burocratiche nei rapporti col Comune e per le informazioni ai turisti; si chiama Angela, nome che evoca ed omaggia il Beato Angelo, comprotettore gualdese, conosce tanto di Gualdo Tadino. Ma non è iscritta all’anagrafe, non è una bella ragazza in carne ed ossa, è soltanto "un chatbot intelligente, supportato da un avatar vocale, integrato nel sito dell’Ente (www.tadino.it), ed è accessibile da pc, smartphone e tramite il totem interattivo di piazza Martiri. Prossimamente verrà attivato anche un canale WhatsApp dedicato, attraverso il quale gli utenti potranno ricevere informazioni in tempo reale e interagire con il sistema di assistenza virtuale". Il sistema è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, della giunta comunale, dei responsabili amministrativo, Francesco Luciani, e per la transizione digitale, Salvatore Zenobi, dei tecnici informatici del ced, Roberto Biagiotti e Marco Coldagelli, e di Lorenzo Biagetti, della Ready Go One srl, che ne ha curato lo sviluppo. L’attivazione della nuova tecnologia rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione dell’Ente, è stata resa possibile grazie ai fondi residui del Pnrr: il Comune vi ha destinato parte delle risorse ottenute con la partecipazione a sette bandi nazionali per la creazione di strumenti innovativi per migliorare il rapporto tra cittadino e amministrazione; e segue il percorso avviato col progetto "Digitadino 4.0", finalizzato alla transizione digitale e all’ammodernamento dei servizi pubblici.

A.C.