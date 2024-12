In centro si accende il Natale. Luminarie, pista e impegno: "Questa è la festa dei bambini"

Famiglie, anziani e giovani per assistere all’inaugurazione del Natale in centro. Sarà per la varietà delle proposte, sarà perché il clima festivo mette le ali ai piedi, fatto sta che l’acropoli ieri era piena di gente. Il primo taglio del nastro è stato ai laboratori per bambini a cura della Fondazione Post al Centro Camerale Alessi; poi è stata la volta della pista del ghiaccio in corso Vannucci sulle note del DJ Faust-T e Stefano Menicucci al sax, infine l’apertura del Museo del Giocattolo alle Logge dei Lanari in piazza Matteotti.

Gettonatissime, soprattutto tra i più giovani, le installazioni luminose e volutamente Kitsch per fare i selfie, come il cuore rosso a metà corso, l’alberone davanti alla Fontana, la maxi palla a strisce blu piazzata ai giardinetti, il bolide di piazza Matteotti. Tra le novità di questo Natale, orchestrato dal Consorzio Perugia In Centro con il Municipio, il coupon per la sosta da ritirare negli esercizi commerciali aderenti a Confcommercio, per usufruire degli sconti promossi da Saba nei parcheggi cittadini.

Felice e raggiante la sindaca Vittoria Ferdinandi che ha apprezzato particolarmente il Presepe che il don Guanella ha regalato a Perugia. "Questa è la casa di tutti i cittadini, l’ingresso principale e il cuore del palazzo, e io sono onorata e orgogliosa che nel nostro cuore ci siate anche voi. Buon Natale, vi vogliamo bene. Veniteci a trovare sempre, quando volete: vi aspettiamo e accogliamo a braccia aperte".

Silvia Angelici