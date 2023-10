In casa mezzo chilo di marijuana

NARNI I carabinieri hanno arrestato (ai domiciliari) un pregiudicato 42enne ternano, domiciliato a Montecastrill e che in casa teneva mezzo chilo di droga, e denunciato un 29enne, di origini napoletane, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Una pattuglia dell’Arma in via Tuderte ha controllato di due pregiudicati: rinvenendo poco più di 5 grammi di marijuana in possesso del primo e un grammo circa di cocaina dal secondo. Nell’auto del 29enne anche una mazza da baseball. In casa del 42enne i carabinieri hanno scovato 12 confezioni termosaldate di marijuana, del peso complessivo di mezzo chilogrammo, due piante in fase di infiorescenza nonché materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Il giudice ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora a Montecastrilli e la permanenza in casa di notte. Il 29enne, oltre che denunciato per il possesso della mazza da baseball, essendo già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. e di dimora in Terni, è stato segnalato sia per la violazione della misura cautelare che come assuntore di droga