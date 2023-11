1L’Università ha avviato i lavori di restauro delle facciate di Palazzo Manzoni, sede del Dipartimento di Lettere in Piazza Morlacchi. L’Ateneo intende così restituire al palazzo la sua dignità quale bene culturale, rappresentativa dell’istituzione che ospita, e contribuire alla valorizzazione dell’ambiente urbano circostante. E’ stato inoltre attivato anche un progetto di ricerca, coordinato dalla professoressa Stefania Petrillo e che coinvolge molti docenti dell’Università per mettere in evidenza la storia e le vicende costruttive dell’edificio. Il progetto di restauro, che durerà circa un anno, è stato autorizzato dalla Soprintendenza archeologia. L’edificio fu realizzato dalla famiglia Aureli tra il 1681 e il 1703, accorpando edifici già esistenti, uno dei quali è riconducibile a un’abitazione quattrocentesca e un altro, più significativo e di proporzioni maggiori, al cinquecentesco Palazzo Saracini.