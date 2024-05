1Saranno quasi 250 gli studenti - provenienti da 9 istituti dell’Umbria - che oggi prenderanno parte a #Tagghiamoci, una giornata scolastica dedicata al rugby tag, in programma dalle 9 alle 12,30 al campo da rugby di Pian di Massiano di Perugia. #Tagghiamoci è un’iniziativa organizzata da Fir Umbria – Promozione e Partecipazione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale (Ufficio di Educazione Fisica) e con il patrocinio di Sport e Salute Umbria. Il rugby tag è uno sport all’insegna dell’uguaglianza e dove non c’è contatto, visto che il “placcaggio” consiste nello strappare una bandierina che l’avversario ha fissato in vita. "Tra i nostri obiettivi – spiega la Fir - è di allargare la comunità del rugby e quindi di coinvolgere bambini e bambine, ragazze e ragazzi, che non ci conoscono anche se hanno sentito parlare di noi. Vogliamo fargli provare il gioco anche con forme di contatto attenuato, come in questo caso il tag".