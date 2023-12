1Ultimo giorno per “Perugia

&Friends International“ o anche Festa dei Popoli. Questo eccezionale evento ha trasformato piazza del Bacio in un melting pot di culture, unendo persone provenienti da tutto il mondo in un caleidoscopio di colori, suoni e sapori. Il programma di oggi: alle 11 colazione perugina , offerta dal Gruppo Grifo Agroalimentare; alle 12 tavola rotonda “L’accoglienza: come favorire processi di integrazione sul territorio“. Alle 12 Laboratorio Swahili per bambini a cura di Batilda from Tanzania. Balli e canti Masai per un safari. Ore 13 pranzo in piazza. In mezzo tante altre inziiative. Si chiude con il Live show Nate Kantner, from Bozeman, Montana, USA SingerSongwriter, countryfolkblues. Sonorità alla Bob Dylan e Neil Young, guizzi alla Gogol Bordello e Adriano Celentano. Un viaggio fra inediti e cover. Ed ancora musica andina e peruviana; live show dall’Africa.