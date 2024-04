1In casa Cisl è nata una nuova app "per essere più vicini ai propri iscritti". Lo strumento è stato presentato durante una riunione formativa con le delegate, i delegati e gli operatori. Il segretario generale della Cisl FP Umbria, Marcello Romeggini, ha presentato i contenuti della App e ha spiegato che è stata messa a disposizione dalla Federazione Nazionale. "La stessa - dice Romeggiani - oltre a dare la possibile di stampare la tessera sindacale con i dati personali, garantiti da privacy, permette all’iscritto di avere, in tempo reale, news, accesso personalizzato ai servizi, la possibilità di visionare le convenzioni come formazione universitaria, crediti ecm, viaggi di vacanze e di cultura, servizi come caf e inas, di rinnovare la copertura assicurativa, mutua famiglia. Tutto nel proprio cellulare, sempre a portata di mano, con pochi semplicissimi clic".