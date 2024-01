1 È partita l’avventura di “Tutti all’opera“, il progetto che permette agli studenti dell’Istituto “Volta“ di sperimentare il piacere della musica in uno dei teatri più belli d’Europa, il San Carlo di Napoli. Circa un centinaio di studenti dell’istituto è in viaggio di istruzione, nella città partenopea, accompagnato dalla dirigente Fabiana Cruciani e da alcuni docenti. "Nell’anno del riconoscimento dell’Opera lirica come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco e a 10 anni dalla morte di Claudio Abbato, straordinario esempio di musicista impegnato nella diffusione della cultura musicale come strumento etico di educazione – commenta la preside –, mi è sembrato doveroso avviare un percorso di avvicinamento alla musica colta con gli studenti. Un percorso che li sta portando alla scoperta della musica nel luogo dove storicamente è stata pensata, il teatro".