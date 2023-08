1 L’edizione 2023 dello Sbaracco è stata segnata dal super caldo e dalle polemiche. Così Marco Brilli, presidente di Farefacendo, replica al vicepresidente del Consorzio Perugia In Centro Paolo Mariotti, che organizza la manifestazione. "Per lo Sbaracco versione estiva 2023 - dice Brilli - non sono stato contattato, ne avevo fatto preventivi relativi agli allestimenti che normalmente venivano usati per l’evento. Quindi non capisco perché mi è stata attribuita l’indisponibilità della fornitura degli stand se non sono stato sentito. Se Mariotti si è trovato in difficoltà a reperire altri box non può raccontare storie false, vista la sua nuova prestigiosa carica di vice presidente del consorzio dei commercianti di Perugia. Questo comportamento mi amareggia. Ora attendo le grandi qualificate novità annunciate per ottobre".