1Tennis umbro protagonista al Foro Italico. Nell’ambito del Master BNL di IV categoria, la formazione composta dai perugini Filippo Cambiotti del Tennis Club Perugia e Luca Bussotti dell’ Anspi Lupatelli Marsciano ha conquistato una storica finale nel torneo di doppio, dopo aver estromesso le Marche, il Trentino Alto Adige e la Toscana, battuta solo dall’Emilia Romagna. Purtroppo, le esigenze della macchina organizzativa, hanno costretto i nostri rappresentanti a scendere in campo per la finale appena un’ora dopo il termine della semifinale: la stanchezza ha condizionato i perugini che si sono dovuti arrendere in due set 62 63 ai forti atleti di Cesenatico. Le 16 rappresentative regionali arruolavano quasi tutti tennisti ex serie B e serie C e il valore reale in campo è stato ben superiore alla categoria di appartenenza con uno spettacolo unico per qualità di gioco e agonistimo.