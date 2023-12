1Via dei Priori continua a brillare con le sue luminarie e le vetrine delle attività commerciali addobbate a festa. Meritano una visita i Presepi realizzati dai maestri artigiani umbri, in collaborazione con Articity, esposti nella Chiesa dei santi Stefano e Valentino, aperti sabato e domenica, dalle 16 alle 19, fino al 6 gennaio. C’è quello di Carla Corna, ‘Terra e Fuoco’, presepe in maiolica (Deruta), della Bottega Rubboli, ‘Venite adoremus’, sempre in maiolica, a lustro oro (Gualdo Tadino, 2020), di Maurizio Tittarelli Rubboli, ‘Spazio Sacro’, ancora in maiolica a lustro e rubino su blu di Sèvres (Gualdo Tadino, 2022), di Luca Peppoloni, ‘Angeli’, in ferro patinato (L’Officina, Spello), di Fabrizio Dolci, Presepe in terracotta (Gualdo Tadino), dell’associazione Filet a Modano (San Feliciano e di Monica Grelli, ‘Sacra Famiglia’, scultura in terracotta (Mogrè).