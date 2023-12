11Il Natale perugino non può prescindere dal fascino e dalle suggestioni dei suoi borghi storici. Tra le proposte, la manifestazione “Presepi nei Borghi”. L’associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, propone la tradizionale “Via dei Presepi” in Corso Bersaglieri. A Borgobello un ricco programma di iniziative a favore della Pace. Nella chiesa di San Giuseppe, ai Tre Archi, verranno esposti il Presepe di carta ed erba e la Natività della collezione privata della famiglia Egidi. L’Associazione Priori, ha realizzato lungo via dei Priori un percorso alla scoperta dei tanti presepi allestiti da artisti, artigiani, residenti e bambini nei luoghi più suggestivi del borgo. L’associazione Rione Porta Eburnea organizza visite guidate ai presepi nascosti nelle principali chiese del quartiere. Vivi il Borgo inaugura la mostra dei tarocchi “Il Gioco dei destini incrociati”.