1Scalda i motori la prima edizione de “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista” che da giovedì al primo aprile animerà le strade del centro storico. Il programma è ricco e coinvolge la Regione Umbria, l’Associazione “La Strada della Ceramica in Umbria” e i comuni umbri che fanno parte di questa importante realtà, unica in Italia. Tra i tanti appuntamenti in programma la manifestazione ospiterà anche “Grand tour” una mostra straordinaria messa disposizione dalla AiCC “Associazione Italiana Città della Ceramica che rappresenta le 58 città italiane di tradizione ceramica con pezzi unici e pezzi d’aurore offerti a Perugia e all’Umbria. La mostra sarà visitabile gratuitamente al Centro Camerale Alessi, in via Mazzini. Il 28 e il 29 è il turno di “Uovo d’artista“ : saranno coinvolti 70 pittori. Convegni, laboratori e incontri faranno da cornice all’evento.