1Da domani apertura delle iscrizioni ai nidi d’infanzia e al centro per bambine e bambini “Albero di tutti“ di Castel del Piano. Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente on line tramite SPID collegandosi al sito del Comune (sezione servizi on line, poi servizi per i cittadini ed infine servizi educativi – iscrizioni on line) raggiungibile al seguente link https://cpg.comune.perugia.it/cpg/IscrizioniScolastiche/login.aspx . Le domande possono essere presentate fino a giovedì 2 maggio per i nati entro il 30 aprile; per i nati dal primo al 31 maggio saranno aperte fino a lunedì 3 giugno. "Per conoscere i servizi – spiega il vicesindaco e assessore all’istruzione Gianluca Tuteri (foto) – è previsto un open day dalle 17.30 alle 19.30. Le famiglie potranno accedere direttamente ai servizi educativi comunali negli orari stabiliti senza necessità di prenotazione".