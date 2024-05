1Prima brillante vittoria dell’anno per l’amazzone perugina Costanza Laliscia. La punta di diamante di Italia Endurance Stables & Academy di Agello di Magione ha dominato la terza tappa Circuito Fise svoltasi a Rocca di Papa, Roma, imponendosi sull’italiano Simone Gigante e sull’emiratino Ahmed Ali Sultan Al Shamsi. Nella gara internazionale sui 120 km che ha segnato l’avvio della stagione sportiva agonistica italiana, dopo gli eccellenti risultati a inizio anno in Arabia Saudita, Costanza e Cadzya du Barthas, femmina purosangue arabo del 2012, sono emerse come protagoniste indiscusse, distinguendosi per tutta la competizione nelle prime posizioni. Il binomio del Fuxiateam ha tagliato il traguardo ad una media di 16,064 km/h, velocità sorprendente vista l’importante altimetria del percorso, registrando un ultimo giro a 18,367 km/h: il più veloce di tutta la competizione.